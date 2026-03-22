В Новосибирской области более 120 семей получили компенсации из-за изъятия скота

В Новосибирской области 126 семей получили более 45 млн рублей после изъятия скота из-за вспышки пастереллеза. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

По его данным, на данный момент выплаты составили 45 219 613 рублей. Речь идет о компенсациях за изъятых животных и социальной поддержке из-за частичной потери дохода за первый месяц. Только за один вечер жителям перечислили 6 607 360 рублей.

Глава региона отметил, что выплаты продолжаются, в том числе в выходные дни, и все запланированные меры поддержки будут выполнены.

Травников отмечал, что в Новосибирской области почти 190 семей пострадали после изъятия животных.

Очаги пастереллеза выявлены в пяти районах области, при этом с начала года зафиксировано более 50 случаев бешенства. Заболевание затронуло около 170 личных хозяйств. В регионе введен режим ЧС, проводится изъятие животных и предусмотрены компенсации, а также выплаты семьям на срок до девяти месяцев и помощь в восстановлении поголовья.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объявлял, что жесткие меры по борьбе с заболеванием завершатся в ближайшие дни, а ситуация уже находится под контролем. По словам представителей региональных властей, изъятие скота в личных хозяйствах планируется завершить в ближайшие два дня.

Ранее власти рассказали, ждать ли жителям Новосибирской области дефицита мяса.

 
