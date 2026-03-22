Экономист назвала самый выгодный срок открытия вклада

Разделение вкладов на три и шесть месяцев поможет достичь максимальной прибыли. Об этом рассказала агентству «Прайм» эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.

Специалист пояснила, что короткий трехмесячный вклад может «подстраховать» от резкого изменения вектора денежно-кредитной политики.

«Если ЦБ проявит ястребиную риторику и сохранит ставку, эти деньги высвобождаются для реинвестирования на улучшенных условиях», — объяснила она.

В свою очередь, шестимесячный депозит, продолжила Глухова, позволяет «собрать» текущую доходность на более длинном горизонте.

Центробанк РФ на заседании 20 марта снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 15%. К чему приведет решение регулятора – в материале «Газеты.Ru».

До этого инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин говорил, что постепенное снижение ключевой ставки приводит к плавному уменьшению доходности банковских вкладов, но массового ухода средств из депозитов пока не происходит.

Ранее россиянам посоветовали открыть несколько вкладов на разные сроки.

 
