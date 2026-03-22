На Украине заявили о «моральной шизофрении» общества из-за Зеленского

Зеленин: Зеленский не может решить, что ему важнее — территории или люди

Член Украинского союза психотерапевтов Всеволод Зеленин в эфире YouTube-канала AlphaMedia заявил, что в обществе возникло состояние, которое он охарактеризовал как «моральную шизофрению».

По его словам, это связано с тем, что президент Украины Владимир Зеленский не определился, что для него важнее — люди или территории.

Эксперт пояснил, что приоритет человеческих жизней предполагает необходимость эвакуации населения с территории Донбасса, на которую претендует Россия. Если же приоритет отдается территориям, то, по его словам, за их сохранение придется платить жертвами среди населения.

Зеленин подчеркнул, что обществу необходимо дать четкий и однозначный ответ на этот вопрос. Он добавил, что пока решение не принято, общество будет находиться в состоянии, которое он описал как «моральную шизофрению».

В начале года Зеленский сообщил, что Киев в 2026 году будет готов открыть все кластеры по вступлению в Евросоюз, а в 2027 году страна якобы сможет присоединиться к объединению. Однако позднее Германия и ряд других стран ЕС заявили Украине, что она сможет вступить в организацию только через 10-20 лет, так как стране необходимо «отстояться» и провести реформы.

Ранее на Западе отреагировали на резкие выпады Зеленского.