Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Ростовской области предотвратили атаки украинских беспилотников

Слюсарь сообщил об отражении атак БПЛА в четырех районах Ростовской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили в четырех районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«БПЛА уничтожены в четырех районах — Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском», — уточнил глава российского субъекта.

Он отметил, что к текущему моменту данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Информация о произошедшем уточняется.

По словам губернатора, сейчас в Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность. В связи с этим Слюсарь призвал местных жителей соблюдать осторожность.

21 марта глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко заявила, что за прошедшие сутки в районе из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Один дрон ударил по местному жителю, который ехал на электросамокате. Другой беспилотник атаковал машину, в которой находился 39-летний мужчина. Также во время обстрелов ранения получили 33-летняя женщина и 69-летний мужчина.

Ранее житель Белгородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!