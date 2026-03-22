В Ростовской области предотвратили атаки украинских беспилотников

Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили в четырех районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«БПЛА уничтожены в четырех районах — Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском», — уточнил глава российского субъекта.

Он отметил, что к текущему моменту данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Информация о произошедшем уточняется.

По словам губернатора, сейчас в Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность. В связи с этим Слюсарь призвал местных жителей соблюдать осторожность.

21 марта глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко заявила, что за прошедшие сутки в районе из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Один дрон ударил по местному жителю, который ехал на электросамокате. Другой беспилотник атаковал машину, в которой находился 39-летний мужчина. Также во время обстрелов ранения получили 33-летняя женщина и 69-летний мужчина.

Ранее житель Белгородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ.