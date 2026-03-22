Марочко заявил о переходе в серую зону поселка Червоное в ДНР

Операторы дронов Вооруженных сил РФ в настоящее время полностью контролируют окрестности поселка Червоное под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили из населенного пункта.

«Червоное, по сути, уже находится в серой зоне», — подчеркнул специалист.

Он предположил, что в скором времени министерство обороны России сообщит «положительные новости» об этом участке фронта.

19 марта Минобороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Федоровка Вторая в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Юг».

Как на следующий день рассказал Марочко, российские бойцы после завершения сражений за Федоровку Вторую продолжили продвигаться в юго-западном направлении. Они взяли под контроль участок трассы Славянск — Артемовск протяженностью 3 км, по которому военные ВСУ осуществляли подвоз материально-технических средств и боеприпасов на позиции.

Ранее военнослужащие ВС России выбили украинских солдат из Александровки в ДНР.