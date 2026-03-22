В Новосибирской области власти помогут с дезинфекцией ферм после изъятия скота

Жителям Новосибирской области, у которых изъяли сельскохозяйственных животных из-за вспышки пастереллеза, помогут провести дезинфекцию хозяйственных помещений. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

По его словам, в регионе уже 17 дней не фиксируются новые случаи заболевания. Однако для окончательной стабилизации ситуации необходимо завершить все карантинные меры, включая изъятие скота. Сейчас эти работы продолжаются в селах Новопичугово и Козиха Ордынского района.

Губернатор отметил, что поручил региональному Минсельхозу и управлению ветеринарии подготовиться к помощи жителям. Речь идет о проведении очистки и дезинфекции помещений, закупке необходимых средств, а также организации сбора заявок на покупку молодняка для тех, кто планирует восстановить хозяйство.

Также в регионе продолжается выплата мер социальной поддержки семьям, пострадавшим из-за заболевания животных.

Травников сообщал, что в Новосибирской области 126 семей получили более 45 млн рублей после изъятия скота. Только за один вечер жителям перечислили 6 607 360 рублей.

Очаги пастереллеза выявлены в пяти районах области, при этом с начала года зафиксировано более 50 случаев бешенства. Заболевание затронуло около 170 личных хозяйств. В регионе введен режим ЧС, проводится изъятие животных и предусмотрены компенсации, а также выплаты семьям на срок до девяти месяцев и помощь в восстановлении поголовья.

Ранее власти рассказали, ждать ли жителям Новосибирской области дефицита мяса.