Саудовская Аравия пытается сдержать хуситов от вступления в иранский конфликт

WSJ: Саудовская Аравия пытается не дать хуситам вступить в конфликт с Ираном

Саудовская Аравия пытается сдержать правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» от вступления в иранский конфликт. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что США и Израиль пытаются избегать провокаций, которые привели бы к ответу хуситов. По данным источников, у Саудовской Аравии есть соглашение с хуситами от 2022 года о ненападении на ее территорию или корабли.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность израильских и американских атак против Ирана существенно возрастет в ближайшие дни.

Ранее хуситы заявили о поддержке Ирана в войне против Израиля и США.