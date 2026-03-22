В России за ночь отразили атаки более двух десятков БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи ликвидировали 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Атаки дронов отразили в девяти регионах страны. Среди них — Воронежская, Белгородская, Владимирская, Ростовская, Брянская, Тульская, Курская и Рязанская области, а также столичный регион. Кроме того, несколько беспилотников перехватили и уничтожили над акваторией Черного моря.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для ударов дроны самолетного типа.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в ночь на 22 марта в регионе предотвратили атаки БПЛА на четыре района — Кашарский, Тарасовский, Родионово-Несветайский и Милютинский. Информация о пострадавших и разрушениях к текущему моменту не поступала. Глава российского субъекта предупредил, что в Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность, и призвал жителей быть осторожными.

Ранее в Белгородской области в результате детонации беспилотника пострадал человек.