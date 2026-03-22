Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают в жилых районах Херсона артиллерийские орудия, прячась таким образом за мирными жителями. Об этом сообщил РИА Новости десантник группировки войск «Днепр», оператор разведывательно-ударного комплекса «Zala-Ланцет» с позывным «Мореман».

«[ВСУ] прячутся за мирными жителями, за гражданскими объектами, за домами мирных жителей», — поделился тактикой украинских военных «Мореман».

По его словам, подразделения армии Украины насильно удерживают город Херсон в оккупации и не редко подвергают мирных жителей насилию и мародерству.

До этого стало известно о случаях насильственных действий со стороны ВСУ по отношению к мирным жителям Харьковской области. По словам замглавы Харьковской военно-гражданской администрации Александра Слисаренко, те, кто был эвакуирован с территории региона, рассказывают, что украинские военные по большей части очень негативно относились к ним. Слисаренко сообщил, что ВСУ воспринимают оставшихся в регионе людей «ждунами», которые «ждут Россию, Русский мир».

Ранее Ганчев ответил, обсуждался ли статус Харьковской области на переговорах по Украине.