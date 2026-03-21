«Огненный апокалипсис». Что известно о массовом ДТП с бензовозом в Ростовской области

Массовое ДТП с бензовозом произошло под Ростовом-на-Дону: грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся сразу с несколькими автомобилями, после чего произошел разлив топлива и начался пожар. В результате аварии погибли три человека, еще трое получили травмы. Помощь пострадавшим одними из первых оказали случайно оказавшиеся рядом медики. Очевидцы сравнили последствия ДТП с «огненным апокалипсисом».

Причиной ДТП с бензовозом DAF в Ростовской области, по предварительным данным, стала неисправность левого колеса. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

Авария произошла 21 марта около 11:50 на 34-м километре трассы «Ростов — Таганрог» в районе хутора Пятихатки. Бензовоз ехал в сторону Таганрога. Из-за неисправности он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2110, Toyota Corolla, Toyota Prado и Volkswagen Polo. После удара произошли разлив топлива и возгорание машин.

«В результате аварии на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог сгорело не менее пяти машин. Как рассказали очевидцы, виновником ДТП мог стать бензовоз, который, по их словам, летел по встречке. Он взорвался и спровоцировал возгорание», — добавил Telegram-канал SHOT.

Изначально в полиции сообщали о трех погибших и четырех пострадавших, однако позже уточнили данные: в ДТП погибли три человека, еще трое получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу. На место прибыли следственно-оперативная группа ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области и сотрудники Госавтоинспекции для обеспечения проезда и установления обстоятельств случившегося.

Ход проверки также взяла на контроль прокуратура Ростовской области. В ведомстве сообщили, что устанавливают причины аварии и проверяют соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения.

«По данному факту следователями Главного следственного управления возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе регионального МВД.

Медики оказались рядом

Одними из первых на месте аварии оказались врачи скорой помощи. Как сообщили в минздраве Ростовской области, бригада таганрогской БСМП возвращалась после доставки пациента в Ростов-на-Дону и в районе поворота на село Синявское стала очевидцем столкновения четырех легковушек и грузовика, после которого начался пожар.

Благодаря тому, что медики сразу оказались на месте, помощь самому тяжелому пострадавшему начали без промедления. Для эвакуации еще двух раненых вызвали дополнительные бригады скорой помощи.

По данным министерства, в больницы доставили троих пострадавших. Мужчину с сочетанной травмой оперативно привезли в БСМП Таганрога, где ему проводят операцию. Еще двоих мужчин доставили в ту же больницу бригады скорой помощи Неклиновского района. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, лечение они проходят в травматологическом отделении.

В минздраве Ростовской области добавили, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, для них решили организовать консультации специалистов областной клинической больницы.

«Летел как ненормальный»

Свидетели аварии описывают происходящее как настоящую катастрофу. Как сообщил aif.ru, очевидцы сравнили последствия ДТП с «огненным апокалипсисом» — трассу заволокло дымом, а автомобили оказались охвачены пламенем.

«Боже, там прям горит все!» — с ужасом восклицала одна из проезжающих мимо пассажирок.

Другие очевидцы высказали свои версии причин случившегося.

«Видел на трассе бензовоз, который летел как ненормальный, всех обгонял», — отметил один из пользователей в местном чате.

Как добавили в региональном МЧС, в результате аварии огонь распространился на площадь около 200 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения оперативно потушили возгорание. К ликвидации последствий аварии привлекли 45 человек и 16 единиц техники, из них от МЧС России — 16 специалистов и 5 единиц техники.

 
