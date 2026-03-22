Лидер демократов призвал к смене режима в США

Лидер демократов в палате представителей Джеффрис призвал к смене режима в США

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис призвал к смене политического режима в стране. Об этом он написал в соцсети Х.

«Нам необходима смена режима в Америке», — заявил он.

По словам Джеффриса, из-за конфликта на Ближнем Востоке США стали менее безопасной страной, миллиарды долларов тратятся впустую, а цены на бензин выросли.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп удивился из-за отказа Австралии помочь в операции на Ближнем Востоке.