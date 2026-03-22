Стадо одичавших свиней держит в страхе жителей нижегородского села

В Нижегородской области жители села Тольский Майдан жалуются на стадо одичавших свиней, которые терроризируют округу, взрослые боятся отпускать детей в школу. Об этом сообщает Telegram-канал «Ni Mash».

По словам местных жителей, свиньи принадлежат предпринимателю, который не кормит животных и отпускает их бродить по селу в поисках еды. Люди утверждают, что кабаны хозяйничают на улицах уже третий год, портят огороды и наводят страх. На днях, заметив лежбище хряков неподалеку, родители решили не отпускать детей в школу.

«Кошмар. Пошла на работу. Мамочка, я не дойду до своих подопечных. Сидят, что хочешь, то и делай. Ужас тихий. Стоит целая толпа, как пройти к подопечным? Я не знаю», — рассказала свои впечатления от встречи с кабанами местная жительница.

В администрации округа сообщили, что выезжали в село с комиссией, но все животные разбежались.

Ранее тигр прошелся по селу в Хабаровском крае.