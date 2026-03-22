Россиян предупредили, чем опасно долгое наличие перхоти

Перхоть, которая месяцами остается косметической проблемой, может оказаться признаком хронического процесса и со временем дать неприятные последствия для кожи головы и волос. Об этом «Газете.RU» рассказала трихолог и дерматолог клиники трихологии «Доктор Волос» Татьяна Гончарова.

По словам врача, перхоть (себорея) — это сбой в обновлении клеток кожи головы. Цикл формирования и отшелушивания клеток ускоряется. В норме коже в среднем требуется до 30 дней, чтобы полностью обновиться. При себорее этот путь сокращается минимум в два раза.

Самая частая жалоба при длительной перхоти — зуд, продолжила трихолог. Он заставляет человека чаще чесать голову, а это запускает цепочку проблем. Кожа травмируется, появляются микроповреждения, через которые легче проникают бактерии. Дальше воспаление может усилиться и вместо раздражения появляются гнойнички, а иногда фурункулы.

Также перхоть может быть предвестником выпадения волос — себорейной алопеции, предупредила эксперт. В этом случае работает сразу несколько механизмов. Постоянное расчесывание повреждает кожу, а плотные корочки на поверхности мешают нормальному доступу кислорода и питательных веществ к луковицам волос. При этом себорея остается хроническим воспалением, и при длительном течении, как подчеркнула Гончарова, возможно постепенная атрофия фолликулов. И этот процесс необратим.

«Перхоть опасна и тем, что способна перейти в себорейный дерматит. Тогда проблемы с кожей выходят за пределы волосистой части головы, затрагивая лицо, уши, а также участки с высокой активностью сальных желез — на груди и спине. Это часто становится заметным внешне и тяжело переносится психологически, так как косметика не перекрывает ярко-красные шелушащиеся пятна, а на темной одежде остаются белые чешуйки. Это нередко приводит к закрытости, снижению уверенности, проблемам с общением», — прокомментировала трихолог.

При этом стресс усиливает проявления себореи, снижая иммунную защиту и активируя выработку кожного сала, а также стимулируя размножение условно патогенных грибков Malassezia. «Полностью убрать их с кожи невозможно, но важно стремиться уменьшить количество, чтобы держать состояние под контролем», — сказала врач.

Гончарова подчеркнула, что ключевое значение в лечении кожи головы имеет индивидуально подобранная терапия, которую врач подбирает после очной консультации с пациентом. На приеме специалист собирает анамнез, уточняет привычки ухода, оценивает выраженность воспаления и провоцирующие факторы, после чего подбирает персональные рекомендации. В трихологии для снижения выраженности перхоти и уменьшения количества Malassezia используют, в частности, аппаратное очищение кожи головы, включая газожидкостный пилинг, а также химические пилинги. После того как кожа максимально очищена, назначают противогрибковые шампуни, которые помогают поддерживать ремиссию.

В одном случае пациенту достаточно будет подобрать грамотный уход, а другой случай будет требовать комплексного подхода, с коррекцией системных нарушений.

Важно помнить, что здоровье волос зависит не только от внешнего ухода, но и от общего состояния организма. Если есть проблемы с волосами или кожей головы, не стоит откладывать визит к специалисту, заключила трихолог.

