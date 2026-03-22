В МИД Турции рассказали о «последнем предупреждении» Ирану от арабских стран

Petrov Sergey/Global Look Press

Арабские страны направили Ирану «последнее предупреждение» на фоне ударов по объектам, расположенным на их территории. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает TRT Haber.

По словам дипломата, государства Персидского залива задаются вопросом, почему Исламская Республика начала бить по их территории после атак со стороны США и Израиля. В этих странах утверждают, что не имеют никакого отношения к конфликту.

«Арабские страны Персидского залива говорят, что в случае продолжения нынешней ситуации с ударами они будут вынуждены принять меры в качестве ответа. На последней встрече [в Эр-Рияде] они выступили с последним предупреждением по этому вопросу», — рассказал Фидан.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на атаки, в результате одной из которых не стало верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, Тегеран начал бить ракетами и беспилотниками по еврейскому государству и американским базам в странах Ближнего Востока.

19 марта министры иностранных дел 12 государств призвали Иран в срочном порядке прекратить атаки на объекты на их территории. Требование направили Азербайджан, Турция, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Ливан, Пакистан и Кувейт.

Ранее в Иране пригрозили нанести удары по энергетической инфраструктуре США.

 
