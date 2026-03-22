На Кубе произошел очередной тотальный блэкаут

На всей территории Кубы произошло очередное глобальное отключение электричества. Об этом сообщило министерство энергетики страны в соцсети Х.

«Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы», — говорится в публикации.

Сроки возобновления подачи электричества не уточняются. В ведомстве лишь отметили, что протоколы по восстановлению энергоподачи уже разрабатываются.

Предыдущее отключение электричества произошло всего несколько дней назад, 16 марта. Тогда компания Unión Eléctrica de Cuba сообщила, что энергетическая система Кубы полностью вышла из строя. Восстановительные работы велись до 18 марта.

О полных и частичных блэкаутах на Кубе сообщалось и ранее. Один из них произошел произошел 10 марта, другой — 4 марта.

15 марта жители Кубы устроили акцию протеста из-за энергетического кризиса и разгромили офис правящей коммунистической партии в городе Морон. Правоохранители задержали пятерых участников митинга.

Проблемы с электричеством и топливом на Кубе начались после того, как США в конце января ввели дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. В Гаване назвали это шантажом и нарушением свободной торговли.

Ранее Куба в условиях энергоблокады США начала использовать солнечные батареи из Китая.