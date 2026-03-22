Средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

На подлете к Москве был сбит беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Max.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Днем ранее над Московским регионом были сбиты более 30 беспилотников.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 21 марта над регионами страны перехватили и уничтожили 283 БПЛА, в том числе над Московским регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее два человека пострадали при атаке дронов в Уфе.