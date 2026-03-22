В Уфе ввели временные ограничения на работу аэропорта

Аэропорт в Уфе приостановил обслуживание рейсов в связи с введением временных ограничений. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 7:18 мск.

Как отметили в ведомстве, решение было принято в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

В ночь с 21 на 22 марта в нескольких российских аэропортах также ввели ограничения на работу. Речь идет о воздушных гаванях в Саратове и Калуге, которые приостановили прием и отправку самолетов. Московские аэропорты Домодедово и Жуковский обслуживали рейсы по согласованию с ответственными органами. Сейчас столичные аэропорты, а также аэропорт в Саратове работают в штатном режиме.

Ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах России обычно вводят в связи с угрозой атаки украинских дронов. По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Ранее в аэропортах Москвы из-за опасности атаки БПЛА задержали десятки рейсов.