ВСУ ударили по предприятию «Мираторга» в Брянской области

Богомаз: сотрудник «Мираторга» пострадал во время атаки БПЛА в Брянской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по территории сельскохозяйственного предприятия «Мираторга» в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что ЧП произошло в селе Сачковичи в Климовском районе.

«К сожалению, ранен сотрудник комплекса. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал губернатор.

Богомаз добавил, что на место происшествия прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

21 марта дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал предприятие в селе Грузское, расположенном в Борисовском округе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что пострадал мужчина. Его доставили в Борисовскую центральную районную больницу, врачи диагностировали у гражданина проникающее осколочное ранение грудной клетки. Глава российского субъекта подчеркнул, что после оказания первой помощи мужчину транспортировали в областную клиническую больницу.

Ранее в Курской области после падения БПЛА загорелся дом.