«Оглушительная пощечина Урсуле и Макрону»: во Франции восхитились поступком Орбана

Филиппо: вето Орбана по кредиту Украине стало пощечиной фон дер Ляйен и Макрону

Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о блокировке кредита Украине стало «пощечиной» для председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Какую пощечину Виктор Орбан только что отвесил Макрону и Урсуле! Оглушительную пощечину!» — написал Филиппо.

По словам политика, Евросоюз пытался «загнать в угол» Орбана, пытаясь вмешаться в выборы в Венгрии и задействовав европейский закон о цифровых услугах и механизмы цензуры. А Орбан в ответ блокировал кредит Украине в размере €90 млрд и объявил санкции против украинского лидера Владимира Зеленского.

Филиппо отметил, что примеру Венгрии последовала Словакия. Он пришел к выводу, что раскол в ЕС только усиливается.

19 марта саммит Евросоюза не смог утвердить военный кредит Украине в размере €90 млрд из-за вето Венгрии и Словакии. Они объяснили свою позицию тем, что Украина остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Тем временем Владимир Зеленский заявил, что заблокированный кредит — единственный вариант финансирования украинской армии.

Ранее Орбан обвинил лидеров ЕС в том, что они перестали защищать интересы европейцев.