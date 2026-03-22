Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило группу штурмовиков, обучавшихся в Польше, в Сумскую область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства уточнил, что речь идет о бойцах 25-го отдельного штурмового батальона украинских войск.

«В Сумской район переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из боевиков данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими», — отметил он.

21 марта бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал, что в данный момент на стороне Киева могут воевать порядка 10 тыс. иностранных наемников. При этом около 6–7 тыс. из них могли прибыть из государств Латинской Америки. По словам мужчины, общее количество наемников в ВСУ не является критически высоким и не оказывает решающего влияния на численность армии страны.

За несколько дней до этого пленный украинский солдат Николай Журба признал, что Киев не сможет одолеть Москву из-за нехватки людей в армии.

Ранее российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.