Президент Аргентины предложил поставлять в ЕС нефть и газ

Аргентина способна обеспечить энергобезопасность всех стран Европы. Об этом заявил президент республики Хавьер Милей, передает El Cronista.

«Европа годами стремилась к энергетической независимости; мы предлагаем ей нечто лучшее: надежного партнера с огромными запасами и правительство, которое соблюдает свои контракты», — сказал он.

По его словам, Аргентина в настоящий момент переживает инвестиционный бум. Милей отмечается, что к 2030 году экспорт страны превысит $30 млрд в год.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по экономике Европы. В материале отмечается, что рост цен на энергоносители может ускорить деиндустриализацию, так как энергоемкие отрасли (например, химическая промышленность) закрывают заводы и переносят производство в США и Китай.

По словам главного экономиста Capital Economics Нила Ширинга, при темпах экономического роста около 1% цена на нефть в $125 и выше может привести Европу к рецессии.

Ранее в России рассказали, что спасло Европу от «энергетического коллапса.