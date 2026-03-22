Рота 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ пропала без вести при попытке форсировать реку Северский Донец в Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, подразделение перебросили на данный участок фронта из-под Славянска.

Анализ некрологов показал, что рота практически в полном составе пропала без вести при неудачной попытке переправы в районе села Графское.

До этого сотни украинских солдат пропали в «черной дыре» в Харьковской области. По словам источника РИА Новости, очередная «аномалия» для Вооруженных сил Украины, в которой бесследно исчезают солдаты, появилась у небольшого села Зыбина в Волчанском районе.

Большинство потерь в ней пришлось на военнослужащих 159-й механизированной бригады ВСУ. Анализ украинских объявлений о поиске пропавших без вести показал, что оттуда не вернулись с задач сотни ее солдат.

Ранее экс-сотрудник СБУ рассказал, как в ВСУ скрывают потери среди наемников.