ЛДПР предложило использовать нацгвардию для обеспечения безопасности концертов

Александр Кряжев/РИА Новости

ЛДПР предлагает внести изменения в законодательство, чтобы повысить уровень безопасности концертов и других массовых мероприятий. Среди прочего инициатива предполагает, чтобы организаторы концертов обращались к нацгвардии РФ для обеспечения безопасности мероприятий. Об этом говорится в обращении лидера партии Леонида Слуцкого к главе правительства Михаилу Мишустину в связи с двухлетней годовщиной теракта в «Крокус Сити Холле» (документ есть у «Газеты.Ru»).

Как напомнил в парламентарий комментарии «Газете.Ru» , если бы требования к обеспечению безопасности массовых мероприятий были более жесткими, «нам удалось бы избежать такого количества жертв, а террористы были бы нейтрализованы еще на входе в концертный зал».

«ЛДПР полагает необходимым совершенствование действующего правового регулирования в части организации охраны массовых мероприятий и предлагает закрепить на нормативном уровне действенный дифференцированный подход к обеспечению безопасности в местах массового пребывания людей», — подчеркнул лидер партии.

По словам Слуцкого, в законах нужно конкретизировать особенности вооруженной охраны мероприятий, наличия групп быстрого реагирования в зависимости от категории таких мест для предотвращения и пресечения незаконных действий и террористических угроз.

Кроме того, нужно установить дополнительные лицензионные требования к субъектам охранной деятельности, обеспечивающих безопасность концертов, указал лидер ЛДПР, а также определить обязательный комплекс мероприятий по обеспечению порядка и безопасности применительно к каждой категории мест массового пребывания людей.

«Последнее должно включать обязанность организаторов массовых мероприятий, проводимых в таких местах, заключать соглашения с подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации либо обеспечивать их обязательное участие в системе охраны», — отметил Слуцкий.

Такие меры помогут обеспечить надлежащий уровень антитеррористической защищенности, подытожил он.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!