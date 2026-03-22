В России разработали новый стандарт обучения для учащихся старших классов

Министерство просвещения России подготовило обновленный стандарт обучения для учащихся 10–11 классов. Об этом сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко, пишет РИА Новости.

«С 1 сентября 2027 года старшую школу ждут важные изменения», — сказал он.

Стандарт вступит в силу через полтора года, но Костенко советует школам не откладывать и начинать готовиться заранее. Он рекомендует анализировать запросы родителей, разрабатывать учебные планы и планировать закупки оборудования уже сейчас.

Костенко отметил, что одно из главных нововведений — это профильное обучение. Теперь ученики 10-11 классов смогут изучать все предметы на базовом уровне, отказавшись от выбора профильных дисциплин. Второе нововведение определяет, какое оборудование должно быть в каждом кабинете.

