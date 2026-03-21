Задержаны еще два соучастника разбоя и убийства бизнесвумен в Москве

В Москве задержали двух курьеров, забравших похищенное у убитой бизнесвумен

После убийства предпринимательницы в Москве задержали еще двух фигурантов уголовного дела. Об этом сообщает в Telegram-канале СК России.

В ведомстве уточнили, что в соучастии в разбое и расправе над женщиной подозревают молодых людей 2005 и 2007 годов рождения.

По версии следствия, они по заданию организаторов преступления выступили в роли курьеров и передали часть имущества, похищенного в квартире убитой, другим соучастникам.

15 марта Следственный комитет РФ предъявил обвинение 20-летнему футболисту Даниилу Секачу, задержанному за убийство бизнесвумен в Москве. Женщина была убита на глазах дочери, когда пыталась помешать Секачу ограбить свою квартиру. Похищенные деньги в размере свыше $2 тыс, драгоценности и коллекционные монеты обвиняемый выбросил в окно, а девочку выпустил из квартиры только на следующий день, когда ему разрешили это сделать завербовавшие его мошенники.

Ранее у убийцы бизнесвумен в Москве нашлась сообщница.