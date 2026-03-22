Названы самые чистые реки России

В число самых чистых рек России можно включить Ангару, некоторые реки Крыма, Карелии, Камчатки, бассейнов рек Енисей, Кубань и Нева, объяснила «Газете.Ru» сотрудник кафедра гидрологии суши Географического ф-та МГУ им. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН Мария Гречушникова.

«В Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2024 году» озеро Байкал названо одним из самых чистых водных объектов страны. Его вода традиционно рассматривается как эталон чистой пресной воды. Соответственно самой чистой рекой в России можно назвать вытекающую из Байкала Ангару. Однако ниже по течению антропогенное воздействие приводит к изменению ее статуса. По данным Росгидромета за 2024 год, к относительно чистым водным объектам были отнесены реки некоторых регионов и бассейнов: водные объекты Крыма, Карелии, Камчатки, бассейнов рек Енисей, Кубань и Нева. Естественно, речь идет о малых реках в верховьях водосборов. Например, в Крыму одним из наиболее загрязненных участков является нижнее течение реки Чурук-Су», — рассказала Гречушникова.

Однако оценка чистоты рек зависит от множества факторов: расположения относительно промышленных объектов, антропогенной нагрузки, климатических условий. Вся река чистой быть не может, так как при оценки ее состояния исследуются только отдельные участки рек.

«По этим же данным, в большинстве исследованных створов вода водных объектов оценивалась как «загрязненная». Среди наиболее загрязненных — ручей Варничный и река Роста в Мурманской области, река Гжать в Смоленской области, различные участки бассейна рек Ока, Волга, Дон и Иртыш», — отметила Гречушникова.

Ранее в России археологи придумали, как увеличить число находок в месте раскопок на 200%.