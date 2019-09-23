У Зеленского назвали сроки подготовки нового обмена с Россией

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует в конце октября текущего года выйти на согласование нового списка граждан для обмена между Киевом и Москвой. Об этом он рассказал в интервью газете «Левый берег».

Как отметил политик, в настоящее время для согласования списков в Минске работает группа людей. По словам помощника украинского лидера, речь идет о «сотнях людей».

«Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц», — заявил Ермак.

Также он отметил, что для перехода к процессу утверждения сроков освобождения задержанных необходимо прежде согласовать их число.

Ермак заметил, что в октябре еще не произойдет сам обмен.

Ранее сообщалось, что адвокат сообщил о запрете на въезд в РФ всем освобожденным в рамках обмена украинцам.