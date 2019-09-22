Трамп отреагировал на скандал из-за разговора с Зеленским

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Американский президент Дональд Трамп высказался в твиттере после скандала из-за разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

До этого президент США выложил видео, подтверждающее теорию о том, что бывший вице-президент Джо Байден способствовал увольнению украинского прокурора, чтобы помочь своему сыну — Хантеру.

Трамп отметил, что в скандале виноват Байден, а он не сделал ничего плохого.

«Они пытаются превратить то, что было скандалом Байдена в скандал Трампа», — написал Трамп.

По словам главы государства, человек из спецслужб мог шпионить и слушать его разговор с Зеленским.

«Этого человека официально просили прослушать разговор или он тайно слушал?», — поинтересовался Трамп.

Ранее Байден обвинил Трампа в нарушении этических принципов в разговоре с Зеленским.