Трамп отреагировал на скандал из-за разговора с Зеленским
Американский президент Дональд Трамп высказался в твиттере после скандала из-за разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
До этого президент США выложил видео, подтверждающее теорию о том, что бывший вице-президент Джо Байден способствовал увольнению украинского прокурора, чтобы помочь своему сыну — Хантеру.
Трамп отметил, что в скандале виноват Байден, а он не сделал ничего плохого.
«Они пытаются превратить то, что было скандалом Байдена в скандал Трампа», — написал Трамп.
По словам главы государства, человек из спецслужб мог шпионить и слушать его разговор с Зеленским.
«Этого человека официально просили прослушать разговор или он тайно слушал?», — поинтересовался Трамп.
Ранее Байден обвинил Трампа в нарушении этических принципов в разговоре с Зеленским.