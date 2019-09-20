В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что он оговорился в своем высказывании, говоря о Крыме.

«Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны… включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей», — сказал представитель администрации.

Позже он пояснил, что имел в виду то, что США и Европа не признают Крым российской территорией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что экс-глава внешней разведки Украины предложил новый план по «возвращению» Крыма.