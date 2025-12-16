На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян возьмут кредит при снижении ключевой ставки

Каждый шестой опрошенный россиянин возьмет кредит, если ключевая ставка снизится
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Каждый шестой опрошенный россиянин готов взять кредит, если ключевая ставка снизится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Большинство россиян пока не торопятся брать кредиты, и 64,1% говорят об этом прямо, отказываясь занимать деньги у финансовых организаций в обозримом будущем. Тем не менее 15,5% готовы оформить ипотеку, если ставка снизится. 7,7% рассматривают возможность оформить потребкредит, 3,5% планируют кредит для бизнеса, а 3,1% выразили интерес к другим видам займов. На долю тех, кто сомневается, пришлось 4,7%, а еще 1% респондентов дали свои собственные комментарии вроде: «в ближайший год нет, а дальше видно будет» или «действую по ситуации».

Когда разговор заходит о будущем, большинство граждан смотрят на 2026 год с надеждой на смягчение ключевой ставки ЦБ. 57,2% уверены, что Банк России снизит «ключ», если ослабнут риски инфляции. Ужесточение действий ЦБ допускают 26,4%. 13,9% затрудняются предсказать курс регулятора, а 2,3% дают собственные оценки, включая версии о «вреде неолиберальной политики» и зависимости действий ЦБ РФ от геополитических вызовов.

Результаты опроса показывают, что большинство россиян ждут снижения стоимости кредитов, формируя весомый запрос на удешевление заемных средств. Высокий процент тех, кто следит за темой (75,4%), свидетельствует о растущей финансовой грамотности и понимании влияния ключевой ставки на бытовые решения. Однако не менее важен блок из 43,8%, считающих, что решение ЦБ на их жизнь никак не повлияет, что может говорить о глубокой адаптации населения к изменениям в экономике.

В преддверии заседания ЦБ эти цифры становятся не только индикатором общественных ожиданий, но и важным сигналом для самого регулятора: россияне ждут перемен и хотят понимать, как эти перемены затронут их будущее.

В опросе приняли участие почти 5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что росисяне ждут снижения ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами