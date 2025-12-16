На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США акула напала на серфера

The San Francisco Standard: акула напала на серфера в Калифорнии
true
true
true
close
Shutterstock

Акула напала на серфера у берегов Калифорнии в США. Об этом сообщает The San Francisco Standard.

Отмечается, что инцидент произошел в округе Сонома. Сперва акула укусила доску для серфинга, после чего напала на самого серфера.

«Пострадавший, личность которого не установлена, получил укус в руку примерно в 300 ярдах (около 270 м) от берега в районе Салмон-Крик. Власти заявили, что травмы не представляют угрозы для жизни, и пострадавший отказался от медицинской помощи», — говорится в публикации.

По словам президента некоммерческой организации California White Shark Project из округа Марин Пола Канива, Салмон-Крик находится в 14 милях (более 22 км) к северу от мыса Томалес, где обычно в это время года большие белые акулы наиболее активны. Вероятно, серфер был атакован акулой другого вида, принявшей его за тюленя или морского котика, потому что большие белые акулы редко ошибаются при поиске добычи.

28 ноября портал 9News сообщил, что в Австралии мужчина рисковал жизнью, спасая свою девушку от нападения акулы.

Несчастный случай произошел ранним утром в четверг, 27 ноября, на удаленном пляже Кайлис-Бич, который расположен в четырех часах езды к северу от Сиднея. Бычья акула длиной не менее 3 метров напала на пару из Швейцарии — 26-летнего Лукаса Шиндлера и 25-летнюю Ливию Мюльхайм.

Сначала хищница напала на девушку, которая снимала на камеру GoPro плавание с дельфинами. Акула укусила ее за левую руку, и Шиндлер, недавно получивший квалификацию инструктора по дайвингу, бросился на помощь.

Ранее подросток едва не лишился руки после купания в бассейне с «беззубыми» акулами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами