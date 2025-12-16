В США акула напала на серфера

Акула напала на серфера у берегов Калифорнии в США. Об этом сообщает The San Francisco Standard.

Отмечается, что инцидент произошел в округе Сонома. Сперва акула укусила доску для серфинга, после чего напала на самого серфера.

«Пострадавший, личность которого не установлена, получил укус в руку примерно в 300 ярдах (около 270 м) от берега в районе Салмон-Крик. Власти заявили, что травмы не представляют угрозы для жизни, и пострадавший отказался от медицинской помощи», — говорится в публикации.

По словам президента некоммерческой организации California White Shark Project из округа Марин Пола Канива, Салмон-Крик находится в 14 милях (более 22 км) к северу от мыса Томалес, где обычно в это время года большие белые акулы наиболее активны. Вероятно, серфер был атакован акулой другого вида, принявшей его за тюленя или морского котика, потому что большие белые акулы редко ошибаются при поиске добычи.

