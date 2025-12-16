проект

Составлен рейтинг продуктов, повышающих риск развития рака

Росгосстрах: 10% случаев онкострахования приходится на рак толстой кишки

Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Около 10% случаев по полисам онкострахования приходится на рак толстой кишки, сообщили «Газете.Ru» компании »Росгосстрах». Специалисты компании вместе со Скандинавским Центром Здоровья составили рейтинг продуктов питания и привычек, которые негативно воздействуют на организм и могут стать одной из причин возникновения онкологических заболеваний. В список вошли микроволновый попкорн, энергетики, переработанные мясные продукты и курение.

Опасность попкорна, который можно приготовить за пару минут в микроволновке, кроется в химикатах, используемых в упаковке и ароматизаторах. При нагревании внутреннего слоя пакета вещества из него могут попасть в зерна, которые и так покрыты синтетическими вкусовыми добавками. Такая комбинация, проникая в организм, способна вызывать повреждения клеток и тем самым провоцировать процессы, вызывающие рак. Лучше готовить попкорн на сковороде под крышкой или в закрытой стеклянной посуде в микроволновке.

Также в рейтинг попали энергетические напитки. Из-за высокого содержания сахара, кофеина и искусственных стимуляторов они сильно перегружают сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Если употреблять энергетики регулярно, нарушается обмен веществ, слабеет иммунитет. В итоге создается благоприятная почва для развития хронических заболеваний и рака.

Не меньшую опасность представляют собой колбасы и другие переработанные мясные изделия. В них добавляют нитриты и нитраты: они сохраняют привлекательный аппетитный цвет и увеличивают срок годности продуктов, однако во время нагревания (варения, жарения, запекания) превращаются в канцерогенные соединения. По оценкам специалистов, их регулярное употребление повышает угрозу возникновения рака желудочно-кишечного тракта.

Отдельным пунктом стоит выделить курение. Употребление табачных изделий и вейпов играет значительную роль в развитии рака легких.

Ведение здорового образа жизни может значительно снизить риски возникновения тяжелых заболеваний, в том числе онкологических. 10% случаев по полисам онкострахования Росгосстраха приходится на рак толстой кишки, поэтому критично важно следить за своим рационом и вовремя проходить обследования у врачей.

«Питание является значимым фактором, влияющим на риск развития рака. Играет роль не только наличие определенных продуктов в рационе, но и режим питания, способ обработки и хранения», — отметил врач-онколог Скандинавского Центра Здоровья Сергей Иванов.

Теперь вы знаете
