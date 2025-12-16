Лукашенко отказался помогать Европе, будучи «с петлей на шее»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV заявил, что не будет защищать Европу от наркотрафика, пока Запад «душит» его страну.

Лукашенко рассказал, что наркотики в Европу идут с Востока через Белоруссию. По мнению президента, основной причиной, почему запрещенные вещества поставляют именно в страны ЕС, является то, что «их там используют больше, чем где-нибудь». В свою очередь из Европы в обратном направлении идут синтетические наркотики, указал лидер государства.

Лукашенко отметил, что на границах республики установлен жесткий заслон для наркотрафика и ведется бескомпромиссная борьба с запрещенными веществами внутри страны. Однако полностью устранить проблему не удается, так как для этого нужные совместные действия всех европейских стран, добавил он. Президент Белоруссии напомнил, что пока европейцы не закрыли границу с республикой и не ввели санкции, вместе они серьезно боролись с наркотиками.

«И я не буду их защищать. Если вам петлю на шею набросили и подвесили, вы что, защищали бы [их]? Я что, в этой ситуации должен защищать Европу? Зачем? Они меня душат, а я должен их защищать от наркотиков?» — высказался Лукашенко.

