Рада наделила Зеленского правом утверждать план обороны Украины

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Верховная рада наделила президента Украины Владимира Зеленского полномочиями по утверждению плана обороны страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что принятие этого законопроекта одобрили 286 депутатов при 226 необходимых голосах.

Уточняется, что документ регулирует меры подготовки государства к переходу на военное положение и «отпору вооруженной агрессии» при необходимости.

Ранее сообщалось, что председатель Верховной рады подписал закон об импичменте президента.