Президент и глава МИД Ирана получили визы США

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Президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф получили американские визы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что целью получения виз стало участие в Генеральной Ассамблее ООН.

Пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи подтвердила эту информацию.

Незадолго до этого, иранские СМИ без указания источника заявляли о том, что Роухани и его делегация не смогут посетить Генассамблею ООН, поскольку им так и не выдали визы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался встречаться с главой Ирана на Генассамблее ООН.