Президент и глава МИД Ирана получили визы США
Президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф получили американские визы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что целью получения виз стало участие в Генеральной Ассамблее ООН.
Пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи подтвердила эту информацию.
Незадолго до этого, иранские СМИ без указания источника заявляли о том, что Роухани и его делегация не смогут посетить Генассамблею ООН, поскольку им так и не выдали визы.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался встречаться с главой Ирана на Генассамблее ООН.