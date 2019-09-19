Трамп оправдался за обещания лидеру другой страны

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Президент США Дональд Трамп назвал ложной информацию в СМИ о том, что он во время телефонного разговора с иностранным лидером дал ему обещания, которые могут ущемлять интересы страны. Об этом он написал в своем твиттере.

Американский лидер считает, что появление подобных данных в СМИ является «фальшивкой». Он также отметил, что знает о прослушивании его переговоров с иностранными коллегами другими как американскими, так и иностранными ведомствами.

«Я делаю только то, что в любом случае верно, и то, что хорошо для США», — заявил Трамп.

Он также добавил, что верить в такую информацию могут только «глупцы».

Ранее The Washington Post сообщили, что Трамп в ходе телефонного разговора с одним из иностранных лидеров якобы дал серьезное обещание, которое чрезвычайно встревожило американскую разведку. С каким именно президентом проводились переговоры — не уточняется.