Захарова ответила на слова украинского посла о «развале России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова посла Украины в Белграде Александра Александровича о необходимости «развала России». Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Она предложила представителю Киева вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны.

«Но вместо работы над ошибками, киевская «дипломатия» опять ищет любимые грабли», — написала Захарова.

Ранее украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.