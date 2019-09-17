Бабушкин вступил в должность губернатора Астраханской области

Победивший на выборах губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин официально приступил к обязанностям главы региона после церемонии вступления в должность, которая впервые прошла в астраханском кремле во вторник.

«Это одна из первых присяг, вступление в должность имеется в виду после Единого дня голосования, - рассказывает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. -

Бабушкин учится на третьем потоке «школы губернаторов». Это программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Бабушкин – будущий выпускник этих курсов. Собственно говоря, уже третий цикл идет, и я думаю, тема подготовки управленческих будет продолжена, она себя зарекомендовала. Когда был первый призыв – скептики говорили, что это «предвыборная» история, которую тут же забудут после выборов. Как мы видим, они посрамлены – проблема унифицирования управленческих кадров отчасти решена благодаря этому проекту, этой программе.

Я думаю, она будет пользоваться большим интересом в управленческом корпусе и мы видим это на практике – когда далеко не первый выпускник этих курсов занимает самые высокие управленческие должности, в том числе и губернаторские», - отметил эксперт.