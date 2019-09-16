Трамп рассказал об отношении США к Ирану

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как США относятся к Ирану. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что страна хочет избежать конфликта с иранской стороной. Однако американский лидер отметил, что Тегеран, вероятно, ответственен за атаки беспилотников на нефтяные заводы, расположенные в Саудовской Аравии.

Трамп также добавил, что в отличие от Ирана «США лучше подготовлены».

Ранее сообщалось, что Вашингтон готовит ответ на атаку на НПЗ Саудовской Аравии.