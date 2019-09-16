Богдан видит в общении Украины с Путиным надежду на мир в Донбассе

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского — Андрей Богдан считает, что общение страны и президента России Владимира Путина улучшит ситуацию в Донбассе. Об этом он сказал «Би-би-си».

По его словам, диалог Зеленского и Путина дает надежду на мир в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он напомнил, что лидеры двух стран уже трижды разговаривали по телефону и интонация их общения была хорошей.

«Суть и интонация этих разговоров дают мне надежду на завершение военного конфликта», — добавил Богдан.

Он рассказал, что много раз звонил руководству администрации главы России, но с ним никто так и не поговорил.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече.