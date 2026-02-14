Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
 (обновлено  )
Политика

В Совфеде оценили разлад США и ЕС по Украине

Пушков: разлом между США и ЕС по Украине не преодолен
Global Look Press

Европа и США все еще имеют разные позиции по поводу Украины и их разлад «еще не преодолен». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков прокомментировал новость о том, что госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 13 по 15 февраля, пропустил встречу с руководителями стран ЕС по поводу Украины «из-за плотного графика», однако встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Сенатор считает, что это «осознанный выбор, подтверждающий наличие серьезных расхождений между США и Европой».

«Отказ Рубио вновь выслушивать от представителей ЕС и Зеленского одну и ту же песню показателен: разлом между США и ЕС по Украине не преодолен, он добавляется к разлому по Гренландии и к базовым расхождениям по общественным ценностям. Возможно, это и не «холодная война» между США и Европой, но точно «холодный мир»», — заявил Пушков.

По его словам, руководители европейских стран, «как заведенные», повторяют те же слова о том, что «Россия должна истощиться, проиграть и так далее», и в их подходах «ничего не меняется».

Газета Financial Times сообщала, что европейские лидеры увидели в отказе Рубио от встречи по Украине ослабление интереса США к вовлечению ЕС в урегулирование конфликта. Кроме того, СМИ отметило, что европейские чиновники нервничают в преддверии выступления Рубио на конференции, ожидая прояснения позиции президента США Дональда Трампа в отношении ЕС.

Также Рубио рассказал, что на конференции хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации телеканала Newsmax, встреча должна состояться 14 февраля в 19 часов по московскому времени.

Ранее в Госдуме заявили о неспособности европейцев принять реальность.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!