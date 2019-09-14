Зеленский намерен продолжить пари с мэром Днепра по мосту

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по началу работы моста через реку Днепр после ремонта моста еще не окончен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, украинский лидер намерен получить анализ специальной комиссии относительно качества выполненных работ.

«По поводу пари, пари продолжается. Я выводы комиссии хочу получить», — заявил Зеленский.

Кроме того, президент уже попросил Филатова передать материалы относительно ремонта сооружения.

Ранее сообщалось, что мэр Днепра открыл мост, из-за которого устроил пари с Зеленским.