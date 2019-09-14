Кравчук рассказал о желании украинцев союза с Россией в 1991 году
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Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году голосовали за союз с Россией, сообщает в интервью Bihus.info.
Кравчук напомнил, что в тогда на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» жители не хотели отделяться от России.
Он отметил, что тогда украинцы хотели независимости, но вместе с Россией.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики.