Кравчук рассказал о желании украинцев союза с Россией в 1991 году

Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году голосовали за союз с Россией, сообщает в интервью Bihus.info.

Кравчук напомнил, что в тогда на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» жители не хотели отделяться от России.

Он отметил, что тогда украинцы хотели независимости, но вместе с Россией.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики.