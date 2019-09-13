Ушаков назвал условия для саммита «нормандской четверки»

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Президент Российской Федерации Владимир Путин, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей... Президент Российской Федерации Владимир Путин, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей...
Президент Российской Федерации Владимир Путин, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей...
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал о трех условиях, которые необходимо выполнить для проведения саммита «нормандской четверки», передает РИА «Новости».

Он заявил, что первым условием является разведение сил и средств в станице Луганской, Золотое и Петровское.

Ушаков сообщил, что еще нужно письменно зафиксировать в рамках контактной группы формулу Штайнмайера.

К третьему условию, по его словам, относится предварительное согласование итогов саммита. Ушаков пояснил, что речь идет о тех результатах, которые будут представлены общественности.

Также Ушаков сообщил, что саммит может состояться в октябре.

Ранее сообщалось об откладывании саммита «нормандской четверки» из-за Украины.