Ушаков назвал условия для саммита «нормандской четверки»

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал о трех условиях, которые необходимо выполнить для проведения саммита «нормандской четверки», передает РИА «Новости».

Он заявил, что первым условием является разведение сил и средств в станице Луганской, Золотое и Петровское.

Ушаков сообщил, что еще нужно письменно зафиксировать в рамках контактной группы формулу Штайнмайера.

К третьему условию, по его словам, относится предварительное согласование итогов саммита. Ушаков пояснил, что речь идет о тех результатах, которые будут представлены общественности.

Также Ушаков сообщил, что саммит может состояться в октябре.

Ранее сообщалось об откладывании саммита «нормандской четверки» из-за Украины.