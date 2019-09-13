Ушаков назвал условия для саммита «нормандской четверки»
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Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал о трех условиях, которые необходимо выполнить для проведения саммита «нормандской четверки», передает РИА «Новости».
Он заявил, что первым условием является разведение сил и средств в станице Луганской, Золотое и Петровское.
Ушаков сообщил, что еще нужно письменно зафиксировать в рамках контактной группы формулу Штайнмайера.
К третьему условию, по его словам, относится предварительное согласование итогов саммита. Ушаков пояснил, что речь идет о тех результатах, которые будут представлены общественности.
Также Ушаков сообщил, что саммит может состояться в октябре.
Ранее сообщалось об откладывании саммита «нормандской четверки» из-за Украины.