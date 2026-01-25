Каждый второй россиянин считает ИИ новым «офисным стандартом»

Более половины россиян считают, что уже в ближайшие один-два года навыки работы с нейросетями станут такими же обязательными, как умение пользоваться Excel и мессенджерами. Об этом говорится в исследовании финтех-компании ЮMoney, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно результатам опроса, 54% респондентов ожидают, что искусственный интеллект окончательно перейдет из разряда технологической новинки в категорию повседневных рабочих инструментов. Аналитики отмечают, что этот процесс уже активно идет в российском бизнесе.

Так, 70% предпринимателей сообщили, что уже используют нейросети в своей деятельности, однако предпочитают сохранять за человеком ключевые управленческие решения. Полный отказ от применения ИИ считают оправданным лишь 23% опрошенных, что свидетельствует о сокращении числа скептиков.

Постоянно применяют нейросети в работе 53% предпринимателей, еще 16% используют их время от времени. Около 5% только изучают возможности таких технологий, а 3% планируют начать их использование в ближайшее время.

При этом большинство пользователей не готовы к серьезным расходам: 44% обходятся бесплатными версиями сервисов. Еще 26% тратят на ИИ от 1 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц, 16% — более 10 тыс., 12% — до 1 тыс., а 2% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Аналитики подчеркивают, что сегодня нейросети в российском бизнесе чаще воспринимаются как вспомогательный инструмент, а не полноценный сотрудник. Для 37% предпринимателей это прежде всего исполнительный помощник, для 23% — редактор и корректор. Еще 16% считают ИИ стандартным рабочим инструментом, 12% используют его как консультанта в узких вопросах, а 7% — для мозговых штурмов.

В то же время бизнес указывает и на недостатки: 36% респондентов отметили необходимость постоянной проверки результатов работы нейросетей, 14% недовольны качеством ответов, а 11% считают минусом платную подписку.

Директор по B2B-продуктам Дмитрий Гнилица ожидает, что в ближайшие годы сформируются гибридные команды, в которых искусственный интеллект будет отвечать за рутину и расчеты, а человек — за принятие решений и креативное управление.

Ранее в Казахстане приняли первый в Центральной Азии закон об ИИ, регулирующий маркировку искусственного интеллекта и работу нейросетей.