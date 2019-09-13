Зеленский хочет избежать сценария Абхазии и Приднестровья в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень осторожно относится к теме миротворцев в Донбассе. Об этом он заявил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), трансляцию ведет «Страна.ua».

Он пояснил, что не хочет повторить сценария Абхазии и Приднестровья.

«Я осторожно отношусь к темам миротворцев на Донбассе. Я не хочу, чтобы на Донбассе был сценарий Абхазии и Приднестровья», — заявил Зеленский.

При этом глава Украины заявил, что не против присутствия миротворцев на границе с Россией.