Зеленский хочет избежать сценария Абхазии и Приднестровья в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень осторожно относится к теме миротворцев в Донбассе. Об этом он заявил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), трансляцию ведет «Страна.ua».
Он пояснил, что не хочет повторить сценария Абхазии и Приднестровья.
«Я осторожно отношусь к темам миротворцев на Донбассе. Я не хочу, чтобы на Донбассе был сценарий Абхазии и Приднестровья», — заявил Зеленский.
При этом глава Украины заявил, что не против присутствия миротворцев на границе с Россией.