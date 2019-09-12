Комитет Рады рекомендует отстранить Геращенко от пяти заседаний

Комитет Верховной рады выступил за отстранение сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что причиной такого мнения стали слова депутата о том, что власть в парламенте захватывают «зеленые человечки». Она также добавила, что до этого «зеленые человечки» захватили полуостров Крым.

За рекомендации по отстранению Геращенко выступили петь депутатов от партии «Слуга народа». Еще пять проголосовали против. Для принятия решения необходимы 226 голосов.

Уточняется, что сама депутат заседание не посетила.

Ранее сообщалось, что депутаты новой Рады поспорили из-за русского языка.