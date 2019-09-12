Трамп продлил режим ЧП из-за угрозы вмешательства в выборы других стран

Президент США Дональд Трамп продлил режим чрезвычайного положения в стране, опасаясь угрозы вмешательства в выборы со стороны других государств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ в Федеральном реестре США.

При этом американский лидер отметил, что нет доказательств в какого-либо внешнего вмешательства в выборы. Однако, как считает Трамп, иностранные державы всегда стремились использовать в своих целях свободную и открытую политическую систему Соединенных Штатов.

«В последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства», — говорится в документе.

Президент также добавил, что по-прежнему существует большая угроза национальной безопасности и внешней политике США со стороны других стран.

«Объявленное 12 сентября 2018 года, должно оставаться в силе после 12 сентября 2019 года», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Трамп продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы.