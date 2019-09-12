Нетаньяху дорожит дружбой с Путиным

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху признался, что он дорожит прямым общением с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Он рассказал, что у стран могли возникнуть разногласия в Сирии, но этого удалось избежать из-за тесного сотрудничества с Путиным.

«Эта координация возможна только потому, что я и президент Путин уважаем друг друга», — подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, в основе их дружбы лежит взаимное уважение. Премьер отметил, что они с президентом России говорят открыто с уважением и на равных.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху улетел в Россию.