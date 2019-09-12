Генсек ООН забеспокоился из-за желания Израиля аннексировать Иорданскую долину

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что его беспокоит ситуация с частью Западного берега реки Иордан после слов премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, желающего оккупировать территорию. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Нетаньяху говорил, что намерен аннексировать Иорданскую долину в случае, если «Ликуд», правящая партия страны, одержит победу на парламентских выборах.

По словам Гутерриша, если израильский премьер сделает то, что заявил, то он серьезно нарушит международные права.

Кроме того, действия израильского политика бы разрушили перспективы начала палестино-израильского общения.

«Также подорвало бы жизнеспособность двухгосударственного решения (проблем с территориями. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Гутерриш.

Ранее сообщалось, что в МИД России обеспокоены планами Нетаньяху по аннексии Иорданской долины.